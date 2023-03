Großes Xbox-Event für Juni angekündigt

Microsoft wird auch in diesem Jahr ein Showcase für die Xbox im Juni abhalten und ein Bethesda findet man dieses Mal nicht im Namen. Ich gehe also davon aus, dass die anderen Studios in diesem Jahr mehr zu bieten haben.

Doch Bethesda kommt nicht zu kurz, genau genommen gibt es für Starfield direkt im Anschluss ein eigenes Showcase. Das bedeutet, dass Starfield nicht vor Juni erscheint und vermutlich auch nicht im ersten Halbjahr.

Nachtrag: Starfield erscheint am 6. September 2023.

Die E3 lässt Microsoft also ausfallen, aber das große Event ist am 11. Juni geplant und somit wie immer am Sonntag vor der Messe. Ich bin gespannt, was man zeigen wird und hoffe, dass man sich 2023 nicht nur auf Starfield verlässt, sondern noch mehr für das Weihnachtsgeschäft zu bieten hat.

-->