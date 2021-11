GTA 4: Nächstes Remake bereits in Planung

Rockstar Games hat nicht nur eine „Definitive Edition“ mit zahlreichen Remakes für dieses Jahr in Planung, angeblich will man auch GTA 4 neu auflegen. Das Remake soll 2023 kommen, einen konkreten Zeitraum gibt es allerdings noch nicht.

Dieses Remake soll außerdem ebenfalls als Bundle erscheinen, angeblich gibt es noch Episodes from Liberty City dazu. Das enthält die Erweiterungen „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“ – 2009 war das ein eigenständiges Spiel.

GTA 4 selbst kam 2008 auf den Markt und spiel in Liberty City. Es ist unklar, ob man bei Rockstar Games den gleichen Stil wie bei den aktuellen Remakes nutzt, aber davon kann man ausgehen. Klingt gut, ich würde mich auch darüber freuen.

