GTA 5 bleibt ein unglaublicher Erfolg

Das weltweit meistverkaufte Spiel wird vermutlich Minecraft bleiben und mit über 230 Millionen Einheiten ist es fast unerreichbar. Doch auf den Plätzen dahinter, wo die Abstände schon kürzer sind, dominiert weiterhin GTA 5 die Bestenlisten.

GTA: Auf dem Weg zu 400 Millionen Einheiten

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen haben wir erfahren, dass GTA 5 jetzt auf 165 Millionen Einheiten kommt. Und auch die aktuelle GTA-Trilogie kommt gut an, insgesamt (sprich alle Spiele) blickt die GTA-Reihe auf 375 Millionen Einheiten.

Das ist in beiden Fällen ein unglaublicher Erfolg, sowohl für ein Spiel, als auch für eine Reihe. GTA bleibt eine Gelddruckmaschine für Take Two und GTA 5 verkauft sich auch nach Jahren noch besser, als manch aktuelles Blockbuster-Spiel.

Und wie geht es weiter? GTA 6 ist mittlerweile offiziell in Entwicklung, aber das wird noch eine Weile dauern. Vielleicht sehen wir die Ankündigung noch 2022, das Spiel selbst könnte aber erst in ein paar Jahren (wohl gegen 2024) erscheinen.

