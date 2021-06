GTA 6 soll wieder in Vice City spielen

Tom Henderson hat sich in den letzten Wochen als verlässliche Quelle in der Branche erwiesen und diese Woche sprach er ein bisschen über GTA 6. Das soll wieder in Vice City spielen, allerdings anders, als es einige vermuten werden.

Ein modernes Vice City für GTA 6?

Statt dem bunten Setting der 80er, welches Rockstar Games bereits genutzt hat, wird es wohl ein modernes Setting in dieser Stadt geben. Man kann also davon ausgehen, dass GTA 6 (wie auch GTA 5) eher in der Gegenwart spielen wird.

Henderson verrät auch, dass man wieder mehrere Charaktere spielen kann und wir erstmals eine weibliche Hauptrolle sehen werden. Das haben wir schon gehört und das klingt in der heutigen Zeit auch nach einem sehr logischen Schritt.

GTA 6 könnte erst 2024 kommen

Die spannende Preisfrage lautet wie so oft: Wann kommt GTA 6? Da ist Henderson nicht so optimistisch und geht eher von 2024 oder gar 2025 aus. Derzeit wird wohl noch diskutiert, ob GTA 6 dann auch für ältere Konsolen kommen soll.

Bedenkt man, dass wir in diesem Jahr eine Next-Gen-Version von GTA 5 sehen werden und GTA Online extrem erfolgreich ist, dann haben wohl nur wenige mit 2022 gerechnet. Doch 2024 oder 2025 klingt doch später als erwartet.

Ich vermute mal, dass Rockstar Games bis zum Re-Re-Re-Release von GTA 5 kein Wort zu GTA 6 verlieren wird. Vielleicht wird man auch 2022 dazu schweigen, falls das Spiel wirklich 2024 kommt. Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

