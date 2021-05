GTA 5 für die PlayStation 5 und Xbox Series X kommt im November

Rockstar Games wird, und das ist kein Spaß und bereits bekannt, GTA 5 erneut auf den Markt bringen und es ist ein Re-Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X geplant. Bisher gab man nur an, dass die Version in diesem Jahr kommen soll und nun haben wir auch ein offizielles Datum: Am 11. November ist es so weit.

Parallel dazu wird es eine eigenständige Version von GTA Online geben, die man ohne das Hauptspiel kaufen und zocken kann. Die ist bei der PlayStation 5 in den ersten drei Monaten kostenlos. Außerdem möchte Rockstar Games im Laufe des Sommers weitere Überraschungen rund um Grand Theft Auto zeigen.

-->

GTA 6 in diesem Jahr unwahrscheinlich

Damit dürfte aber auch klar sein, dass wir GTA 6 vermutlich nicht mehr 2021 sehen werden. Es gibt das Gerücht, dass ein Release für 2023 geplant ist und das würde auch ganz gut passen. Rockstar Games kann dann nochmal über ein Jahr lang die Kuh melken und weiterhin Geld mit dem Re-Release von GTA 5 verdienen.

Einen Trailer, der die optimierte Next-Gen-Grafik zeigt, gibt es noch nicht. Ich bin aber mal gespannt, ob man überhaupt einen Unterschied sehen wird und ob die Entwickler wirklich etwas aus der alten Engine herauskitzeln können. Sobald wir mehr Informationen rund um GTA 5 haben, werden wir diese hier nachreichen.

Battlefield 6: Next-Gen-Spiel wird im Juni gezeigt Der Juni ist ein beliebter Monat für neue Spiele, denn danach haben die Entwickler genug Zeit, um die Werbetrommel für das Weihnachtgeschäft zu rühren. Hinzu kommt, dass im Juni in der Regel auch die E3 als größte Spielemesse stattfindet. EA…15. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->