Grand Theft Auto: GTA 6 soll 2023 kommen

Nach dem extrem großen Erfolg von GTA 5 fragen sich so langsam viele Fans, wann denn GTA 6 kommt. Doch Rockstar Games hat keine Eile, denn der Erfolg des aktuellen Titels bedeutet, dass das Spiel auch weiterhin eine gute Cashcow ist.

Rockstar Games sorgt für Twitter-Trend

Doch sobald es kleine Details gibt, werden diese in der Szene direkt verbreitet. So auch heute. Rockstar Game sucht derzeit Testpersonen für Spiele und Fans haben daraufhin spekuliert, dass GTA 6 bald kommt – auf einmal war GTA in den Trends von Twitter. Doch ganz so schnell wird der Titel wohl noch auf uns zukommen.

Eine von Kinofilmen sehr bekannte und durchaus zuverlässige Quelle hat sich da nämlich auch geäußert und verraten, dass Rockstar Games derzeit einen Release Ende 2023 mit GTA 6 anpeilt. Es wäre aber möglich, dass dieser Zeitraum schon wieder geändert wurde, denn diese Information stammt wohl vom letzten Jahr.

GTA 6 an Weihnachten 2023?

Allerdings, sofern das stimmt, wurde das Ziel in der Pandemie gesetzt. Das würde dann auch bedeuten, dass Rockstar Games bereits die Verzögerungen bei der Entwicklung (die derzeit häufig bei Spielen vorkommen) einkalkuliert haben könnte. Und ein Release zum Weihnachtsgeschäft ist für Rockstar Games auch üblich.

Ende des Jahres soll jedenfalls eine Next-Gen-Version von GTA 5 kommen, 2021 wird GTA 6 also sicher nicht erscheinen. Doch es wäre denkbar, dass man parallel zu dieser auch direkt GTA 6 ankündigt und das Spiel dann ein Jahr später kommt.

Damit würde man die Verkaufszahlen der Next-Gen-Version sicher auch pushen, da sich viele überlegen würden das Spiel nochmal (oder erstmals) zu kaufen. Es klingt jedenfalls nach einem vernünftigen Plan – falls die Quelle hier richtig liegt.

Define "soon." Companies test games for *years*. (And last year Rockstar internally had GTA VI set for a late 2023 release) https://t.co/Cr0Q3tKhFp — ViewerAnon (@ViewerAnon) May 3, 2021

