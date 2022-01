GTA, RDR und mehr: Take-Two kauft sich teuer ins Mobile-Business ein

Take-Two hat zwar schon einige Smartphone-Spiele auf den Markt gebracht, doch bisher waren das oft nur alte Versionen der Klassiker, bei denen man ausgenutzt hat, dass die aktuelle Hardware mittlerweile ausreichend für diese Spiele ist.

Es gibt zum Beispiel kein GTA für Smartphones, es gibt nur alte GTA-Spiele, die mittlerweile auf Smartphones laufen. Und Blockbuster wie Red Dead Redemtion und Co. vermisst man komplett. Genau das möchte Take-Two jetzt ändern.

Diese Woche hat man Zynga für 12,7 Milliarden Dollar übernommen, einer der teuersten Deals der letzten Monate in dieser Branche. Take-Two kauft sich damit sehr teuer ins Mobile-Business ein, sieht darin aber eine gewaltige Chance.

We see tremendous untapped potential to bring Take-Two’s renowned console and PC properties to mobile, a high-priority initiative that will be energized by the addition of Zynga’s leading development, publishing, and live operations teams.