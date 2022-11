Gute Nachricht für das Samsung Galaxy S23

Wir haben in den letzten Wochen immer mehr Details zum Samsung Galaxy S23-Lineup bekommen und mittlerweile sogar schon einen möglichen Zeitraum. Doch es gibt da noch eine spannende Frage: Werden wir einen Snapdragon-Chip sehen?

Die Kritik an der Exynos-Reihe hat dafür gesorgt, dass Samsung jetzt an einem ganz neuen Chip arbeitet, was aber ein paar Jahre dauern wird. Und daher stellt sich die Frage: Welchen Chip wird man bis dahin in den Europa-Modellen nutzen?

Im Sommer deutete sich dann an, dass wir auch in Deutschland den Snapdragon 8 Gen 2 sehen werden, doch im Spätsommer hieß es, dass Samsung das eigentlich nicht möchte. Da die Produktion aber bald anläuft, muss eine Entscheidung her.

Qualcomm nennt Detail zur S23-Reihe

Die wurde wohl schon getroffen, denn Qualcomm hat in den Geschäftszahlen so ganz nebenbei verraten, dass die S23-Reihe global auf Snapdragon-Chips setzt. Das ist eine gute Nachricht, die mit Sicherheit sehr viele von euch freuen dürfte.

Die Galaxy S-Reihe ist für mich mit die beste Flaggschiff-Reihe aus dem Markt, der Chip ist aber immer mal wieder ein Nachteil – wie in diesem Jahr. Kommendes Jahr dürfte sich dieser Kritikpunkt erledigt haben, was sicher die Nachfrage ankurbelt.

Goodbye, Exynos. This is the best news of the week. pic.twitter.com/s9tAYAdY8t — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022

