Gute Nachricht für zukünftige Samsung Galaxy-Nutzer

Es hat sich schon vor ein paar Wochen angedeutet, dass Samsung einen komplett neuen und speziell für die Galaxy S-Reihe optimierten Chip entwickelt. Das wird dauern und daher geht man einen Kompromiss ein.

Ab 2023 gibt es wohl keine Exynos-Chips mehr in den Highend-Modellen. Ganz konkret bedeutet das: Die Galaxy S23-Reihe kommt mir dem Snapdragon 8 Gen 2 auf den Markt – und das auch hier in Deutschland.

In Ländern wie den USA gibt es das schon, aber Qualcomm hat jetzt sogar selbst in den Geschäftszahlen angedeutet, dass Samsung den Schritt geht. Nicht direkt, aber indirekt ist das doch eine recht eindeutige Sache:

And what I can say at this point is we were 75% on Galaxy S22 before the agreement. You should be thinking about we’re going to be much better than that on Galaxy S23 and beyond.

It’s a multiyear agreement. And it’s — that’s probably what I can tell you. You should think about us powering their devices globally.