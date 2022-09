Samsung Galaxy S23 könnte einen Nachteil bei uns haben

Wir bewegen uns auf den Herbst und Winter zu und das bedeutet, dass wir uns so langsam mit den neuen Flaggschiffen für Anfang 2023 beschäftigen. Dazu gehört die S23-Reihe, zu der es bereits erste Details gibt. Doch ein Thema ist für viele in Europa besonders spannend: Welchen Chip wird Samsung nächstes Jahr nutzen?

Bleibt Samsung doch bei Exynos-Chips?

Die Exynos-Chips wurden in den letzten Jahren häufig kritisiert und bei der S22-Reihe war die Kritik mal wieder besonders groß. Daher entwickelt Samsung wohl einen komplett neuen und nur für die Galaxy S-Reihe angepassten Chip. Der soll erst 2025 kommen und daher steht derzeit eine gute Zwischenlösung im Raum.

Samsung könnte bei der S23-Reihe weltweit zu den Snapdragon-Chips wechseln. In den USA nutzt man diese schon jetzt. Die Mobile-Sparte will das auch, aber es gibt laut einer guten Quelle aktuell Widerstand vom Management. Die wollen den Exynos 2300 und nicht den Snapdragon 8 Gen 2 in einigen Ländern einbauen.

Entwickler von Samsung sind unzufrieden

Könnte also bedeuten, dass das Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra doch wieder mit so einem Chip in Deutschland auf den Markt kommen. Fände ich sehr schade, denn die aktuellen Foldables mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 zeigen, dass die Chips von Qualcomm denen von Samsung selbst doch klar überlegen sind.

Der Grund für diesen Wunsch ist unklar, vielleicht geht es auch um den Ruf und man will nicht eingestehen, dass die Exynos-Chips schlechter sind. Das Team soll jedenfalls unzufrieden mit der Entwicklung sein. Mal schauen, welche Entscheidung man bei Samsung am Ende trifft, diese muss allerdings bald getroffen werden.

