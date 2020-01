Half-Life: Alle Spiele derzeit kostenlos

Xbox Konsolen-Streaming: Preview startet in Deutschland

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Xbox Konsolen-Streaming nach der Testphase in den USA und Großbritannien nun auch in Deutschland verfügbar ist. Darüber hinaus kann man die Preview auch in Österreich und der Schweiz testen. Was ist das Xbox Konsolen-Streaming?…21. Januar 2020 JETZT LESEN →