Hamburger Verkehrsverbund (HVV) schafft Bargeld-Zahlungen in Bussen ab

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) schafft die Bargeld-Zahlungen in Bussen ganz ab. Es gibt allerdings eine lange Übergangsphase.

Wer in Hamburg Bus fahren möchte, kann dies zukünftig nur noch ohne Bargeld. Bezahlt wird dann zum Beispiel über die hvv Prepaid Card. Ab Oktober 2022 soll die neue Guthabenkarte kostenlos an über 1.000 Verkaufsstellen im hvv Gebiet verfügbar sein. So heißt es:

Ab Juni werden die Fahrgäste auf allen Kanälen über das neue bargeldlose Zahlungsmittel im hvv informiert. Ab Oktober kommt die hvv Prepaid Card dann zum Einsatz, um nach einer eineinhalbjährigen Übergangsphase das Bargeld in Bussen überflüssig zu machen.

Die Karte ist also ein optionaler Bargeldersatz. Damit können auch alle Kunden, die kein Smartphone nutzen möchten, ohne Bargeld Bus fahren. Die hvv Prepaid Card ist ein digitales Zahlungsmittel, für das weder Internet, Computer/Tablet noch Smartphone benötigt werden. Das Ganze funktioniert ohne Anmeldung und es müssen keine Konto- oder Kartendaten hinterlegt werden. Die hvv Prepaid Card ist nicht personenbezogen, sie kann mit ihrem Guthaben weitergegeben werden.

Die Guthabenkarte kann man sich im Supermarkt, am Kiosk, in der Servicestelle oder an einem der neuen Fahrkartenautomaten der Hochbahn besorgen. Dort kann man sie mit Guthaben ab 5 Euro aufladen.

