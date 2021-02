Harmony OS: Huawei will Android-Alternative im April verteilen

Huawei präsentierte gestern das Mate X2 und gab im Rahmen des Events in China auch an, dass es 2021 eines der ersten Modelle sein wird, welches Harmony OS bekommt. Im Rahmen des Events hat man auch verraten, dass es ab April losgeht.

Huawei P50 mit Harmony OS?

Details für den europäischen Markt stehen weiterhin aus, aber es stand ja mal im Raum, dass das Huawei P50 das erste Modell mit Harmony OS sein könnte. Und das soll im April kommen – womöglich erstmals mit Harmony OS statt Android.

In Europa rechne ich weiterhin mit Android 10 und EMUI 11 als Basis, denn derzeit wird Harmony OS nur für China entwickelt. Doch Harmony OS ist im Kern nur eine angepasste Version von Android, es dürfte also nicht lange dauern, bis Huawei das „eigene“ OS auch in Europa verteilt – wobei ich derzeit eher von 2022 ausgehe.

Das wird eine spannende Angelegenheit in diesem Jahr, denn selbst wenn das OS von Huawei im Kern Android ist, so ist ein Wechsel (es soll für aktuelle Modelle ein Update von EMUI 11 auf Harmony OS geben) dennoch eine sehr große Aufgabe.

