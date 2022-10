Harrison Ford wird Teil des Marvel-Universums

Mit dem Tod von William Hurt im Frühjahr 2022 entstand eine Lücke im Marvel Cinematic Universe. Vielleicht keine entscheidende, aber General Ross war doch immer wieder zu sehen. Und es sieht so aus, als ob er in Zukunft wichtiger wird.

Disney wird die Position nämlich im kommenden Captain America: New World Order, der am 3. Mai 2024 in die Kinos kommt, mit Harrison Ford besetzen. Nach dem Star Wars-Universum steht jetzt also eine Zukunft im Marvel-Universum an.

Ich gehe mal davon aus, dass General Ross in den Fokus rücken wird, vielleicht dann auch bei den kommenden Avengers-Filmen, denn sonst hätte Disney diese Rolle womöglich nicht so hochkarätig (und mit Sicherheit auch teuer) besetzt.

