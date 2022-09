Marvel Studios: Deadpool 3 kommt 2024 in die Kinos

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Wir bekommen Deadpool 3 und der Film wird in etwa zusammen mit Fantastic Four in die Kinos kommen. Ein Release ist Ende 2024 angepeilt, ein konkretes Datum haben wir aber noch nicht.

Für mich einer der besseren Filme, wenn es um Marvel-Vorlagen geht, aber das liegt auch daran, dass er einen sehr derben Humor hat. Die Marke gehörte nicht zu Disney, daher ging das. Durch die Fox-Übernahme ist Deadpool aber jetzt bei den Marvel Studios und es steht im Raum, dass er Teil des Marvel-Universums wird.

Ich hoffe nur, dass man Deadpool nicht zu kinderfreundlich macht und eine andere USK-Einstufung anpeilt, die ersten beiden Filme sind ab 16. Disney strebt aber auch gerne ab 12 an, denn so kann man deutlich mehr Menschen in die Kinos locken.

