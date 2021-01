Harry Potter könnte als Serie kommen

Die Filme rund um Harry Potter gehören zu den erfolgreichsten (finanziell gesehen) Filmen der letzten Jahre. Nach dem Hype rund um die Bücher kam die Reihe auch in den Kinos gut an und jetzt könnte tatsächlich der Schritt als HBO-Serie folgen.

Wie The Hollywood Reporter exklusiv berichtet, soll WarnerMedia eine exklusive Serie für HBO Max geplant haben. Das Projekt befindet sich aber noch ganz am Anfang und laut THW wird das Projekt noch diskutiert. Es wäre also auch nicht ausgeschlossen, dass sich WarnerMedia gegen diese Serien entscheiden wird.

Der Schritt wäre aber durchaus logisch, denn selbst der Ableger (Phantastische Tierwesen) kommt gut in den Kinos an und Harry Potter ist eine große und sehr lukrative Marke geworden. WarnerMedia möchte auch bald global mit HBO Max angreifen und so eine Serie dürfte definitiv ein paar Abonnenten anlocken.

