HD+ landet auf ausgewählten TV-Geräten von Loewe

Loewe integriert die HD+ TV-App in die TV-Geräte und bietet Zuschauer damit die Möglichkeit, die privaten Sender in HD zu empfangen sowie zusätzliche Features nutzen zu können.

Alle auf dem Loewe Chassis SL7 basierenden Fernseher, wie die OLED-Modelle Loewe bild i, die Kompakt-TV Loewe bild c sowie die Fernseher der Marke We. by Loewe unterstützen HD+ ohne weitere Hardware.

Das Softwareupdate erfolgt auf den entsprechenden TV-Modellen automatisch über das Internet. Die Integration von HD+ wird in den entsprechenden Loewe Fernsehern über die HD+ HbbTV Operator App realisiert.

Zuschauer können mit der HD+ TV-App das HD+ Sender-Paket sowie die Komfort-Funktion sechs Monate gratis auf ihren Loewe TV-Geräten testen. Die sechsmonatige HD+ Testphase ist ohne Registrierung und weitere Verpflichtungen nutzbar. Eine Verlängerung von HD+ im Anschluss ist im Handel oder im HD+ Webshop möglich.

