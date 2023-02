Heiß diskutiert: Hogwarts Legacy startet ab morgen

Hogwarts Legacy ist ein neues Open World-Spiel im Harry Potter-Universum und der offizielle Start findet erst am 10. Februar statt. Ende der Woche werden also die meisten auf den digitalen Besen schwingen, aber wer will, kann morgen loslegen.

Wer die Deluxe Version vorbestellt, die es auch in den digitalen Stores gibt, der darf schon früher in die Welt starten, genau genommen geht es am 7. Februar los. Und da haben die Entwickler mitgeteilt, dass ab 0 Uhr der offizielle Startschuss ist.

Wer also schon einen kleinen Vorsprung und Extras wie das DLC für Dunkle Künste (inklusive Kampfarena) und Thestral (Reittier) möchte, der kann für 10 Euro mehr in wenigen Stunden loslegen. Das Spiel erscheint diese Woche für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC, die Version für die PlayStation 4 und Xbox One kommt erst im April und die Version für die Nintendo Switch kommt dann erst im Sommer.

Hogwarts Legacy: Spielen oder boykottieren?

Dabei ist Hogwarts Legacy heiß diskutiert. Und das nicht nur, weil Reviews so kurz vor Release kommen und das gerne kritisch gesehen wird, sondern weil es auch oft um die herablassenden Aussagen von J.K. Rowling geht, die weiterhin an Harry Potter mitverdient. Da stellen sich einige die Frage, ob man sowas unterstützen soll.

Ich werde in die Welt von Hogwarts Legacy hereinschauen, aber finde es wichtig, dass man J.K. Rowling immer klar als Kritikpunkt erwähnt. Schwierige Debatte, die in der Regel von Personen geführt wird, die Geräte nutzen, die in China produziert werden, einer Diktatur. Wo setzt man Grenzen? Das muss jeder selbst entscheiden.

In diesem Fall ist es aber für mich wichtig, dass das Entwicklerstudio selbst nicht hinter den Aussagen von J.K. Rowling steht und nur eine beliebte Marke nutzt. Mich interessiert hier also vielmehr, wie viel Mühe man sich mit dem Spiel gegeben hat.

Die Marke ist immerhin oft ein Garant für Erfolg und daher hoffe ich, dass man sich nicht darauf verlässt. Ich gehe derzeit davon aus, dass Hogwarts Legacy eines der erfolgreichsten Spiele in diesem Jahr wird und daher ist es hoffentlich auch gut.

