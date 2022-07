Herbert Diess verlässt Volkswagen

Was ist ein guter Zeitpunkt für schlechte Nachrichten? Ein Freitag. Am besten noch am späten Abend. Und optimal wird es, wenn man es direkt vor der Sommerpause macht. Das war der heutige Schachzug der Volkswagen AG.

Herbert Diess wird diese zum 1. September verlassen und Oliver Blume wird der neue CEO. Der Chef von Porsche kümmert sich also parallel um die Volkswagen AG und um Porsche und auch noch den anstehenden Börsengang.

Es war immer wieder von interner Kritik zu hören, denn Herbert Diess ging der Wandel nicht schnell genug. So einen alten Dampfer wie die Volkswagen AG kann man aber manchemal nicht so schnell wie gewünscht wenden.

Außerdem war in letzter Zeit oft von Problemen bei der Entwicklung von VW.OS zu hören, was bis 2025 kommen soll. Die Gründe sind bisher aber unklar, Volkswagen selbst hat nur eine Standard-Pressemitteilung online.

Ich kenne die internen Umstände nicht, aber ich sage es mal so: Das Bauchgefühl ist nicht positiv mit diesem Abgang. Mal schauen, ob wir dann schon im Winter die ersten Veränderungen bei der Volkswagen AG sehen.

Herbert Diess hat sowohl in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen als auch des Konzerns die Transformation des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Der Konzern und seine Marken sind zukunftsfähig aufgestellt, die Innovations- und Ertragskraft gestärkt. Herr Diess hat eindrucksvoll bewiesen, mit welchem Tempo und mit welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann. Dabei hat er das Unternehmen nicht nur durch extrem schwieriges Fahrwasser gesteuert, sondern auch strategisch grundlegend neu ausgerichtet.

