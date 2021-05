HERE WeGo Navigation: Neuer Nachtmodus und schlechte Bewertungen

Die HERE WeGo Navigation hat kürzlich ein größeres Update verpasst bekommen. Damit wurde vieles geändert, was nicht jedem User zusagt.

Die App HERE WeGo hat ein frisches und modernes Design erhalten. Im Zuge dessen wurde auch die Optik der Navigation klarer gestaltet. Mir persönlich sagt das zu (bis auf die schreckliche Stimme), aber das geht bei weitem nicht allen so. Seit dem Update landen jede Menge negative Bewertungen bei Google Play.

Das Querformat würde nicht mehr funktionieren, die neue Ansicht sei nicht ansprechend, die Alternativrouten würden fehlen und so weiter. Die Entwickler haben also noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich, wenn sie die alte Nutzerschaft an Bord behalten wollen. Die waren nämlich gewohnt, dass sich bei der HERE WeGo Navigation jahrelang fast nichts bewegt.

Unter iOS hat man mit dem neuesten Update auf Version 4.0.330 immerhin erstmal einen neuen Nachtmodus implementiert. Auch unterstützt HERE WeGo jetzt das Stummschalten der Sprachnavigation. Beides eigentlich Basisfeatures, die von Haus aus hätten an Bord sein sollen.

