Herr der Ringe kehrt animiert ins Kino zurück

New Line Cinema hat sich mit Warner Bros. Animation zusammengeschlossen und einen neuen Film für Herr der Ringe-Fans angekündigt, der sogar ins Kino kommen soll. Der Titel lautet „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“.

Es handelt sich hier um einen animierten Film, der sich mit der Schlacht bei Helm’s Deep beschäftigt. Der neue Film spielt vor den Filmen und er ist auch nicht mit der neuen Serie bei Amazon Prime Video verknüpft – es ist ein eigenes Projekt.

Weitere Details stehen noch aus, wir haben also kein Datum. Der Film soll aber global in die Kinos kommen. Animierte Inhalte ins derzeit jedenfalls im Trend, ob so ein Film aber erfolgreich im Kino sein wird? Wir werden es bald erfahren.

An anime ‘Lord of the Rings’ film titled ‘THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM’ is in the works at Warner Bros. The film will depict the bloody saga behind Helm’s Deep. It will be released theatrically. pic.twitter.com/CpkqqOOKq9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 10, 2021

