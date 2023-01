Heute gibt es neue Produkte von Apple

Apple wird den heutigen Tag für eine Ankündigung und neue Produkte nutzen und im Fokus dürfte ein neues MacBook Pro in zwei Versionen stehen. Es bleibt bei der alten Kombination aus 14 und 16 Zoll, dafür gibt es jetzt die noch neue M2-Reihe.

Den Apple M2 kennen wir schon, in diesem Fall werden aber ein M2 Pro und M2 Max erwartet. Und der Mac Mini soll ebenfalls einen Apple M2 bekommen, da wäre vielleicht sogar noch ein Pro-Chip möglich, die Max-Version gibt es aber nicht.

Mit dem neuen Mac Pro würde ich heute eher nicht rechnen, Mark Gurman hat nach der Meldung von Jon Prosser, 9TO5Mac und MacRumors aber andeutet, dass wir sehr bald einen neuen HomePod sehen. Womöglich kommt dieser auch heute.

Jon Prosser ist bei Apple nicht immer zuverlässig, aber wenn es Infos vorab gab, dann schon. Es wurden also Medien eingeweiht, was wir wirklich nicht wissen, da wir letztes Jahr aufgrund kritischer Berichterstattung von der Liste von Apple geflogen sind. MacRumors und 9TO5Mac sind aber auch noch zwei gute Quellen.

Und andere Medien wie The Verge schweigen, sind also von Apple eingeweiht.

Hinzu kommt, dass die neuen MacBooks überfällig sind und gestern auch in einer Datenbank in Kanada entdeckt wurden. Apple wird außerdem am 2. Februar die Geschäftszahlen nennen und mit Blick auf die wirtschaftliche Lage wird das mal kein Rekordquartal sein, daher passt es, wenn man vorher neue Produkte zeigt.

Es ist auch kein Zufall, dass Tim Cook in diesem Jahr nur 50 Millionen statt 100 Millionen Dollar verdient, ich bin daher wirklich mal auf das letzte Quartal gespannt.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

Apple plant wohl erste MacBooks mit OLED-Display ab 2024 Das Apple iPad wird kommendes Jahr den Schritt zu OLED gehen, aber dabei bleibt es nicht, denn noch eine Kategorie ist dabei: Die MacBooks. Laut Ming-Chi Kuo soll es ab 2024 jedenfalls erste Modelle bei Apple geben, welche ein OLED-Display…11. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->