Apple plant wohl erste MacBooks mit OLED-Display ab 2024

Das Apple iPad wird kommendes Jahr den Schritt zu OLED gehen, aber dabei bleibt es nicht, denn noch eine Kategorie ist dabei: Die MacBooks. Laut Ming-Chi Kuo soll es ab 2024 jedenfalls erste Modelle bei Apple geben, welche ein OLED-Display nutzen.

Apple nutzt bereits sehr gute Mini-LED-Panels in den Pro-Modellen, aber laut Kuo sind die OLED-Panels besser, da sie dünner sind. Allerdings sagt die Quelle nicht, welche MacBooks den Schritt zu OLED gehen. Ich würde auf die Pro-Modelle tippen.

In den kommenden Wochen steht ein recht kleines Upgrade mit M2-Chip an und kommendes Jahr könnte es dann wieder einen größeren Schritt geben. Vielleicht mit einem dünneren MacBook Pro mit OLED-Display. Es gab aber auch schon das Gerücht, dass selbst das MacBook Air den Schritt zu OLED in Zukunft gehen wird.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

