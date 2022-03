So sieht Hogwarts Legacy in Aktion aus

Sony spendierte Hogwarts Legacy am gestrigen Abend eine eigene State of Play-Ausgabe und zeigte uns fast 15 Minuten lang, wie das Spiel aussieht und was uns hier ungefähr erwarten wird. Das Video dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Hogwarts Legacy kommt für alle Konsolen

Allerdings handelt es sich um kein exklusives PlayStation-Spiel, es wird auch für die Xbox auf den Markt kommen und mittlerweile wird sogar die Nintendo Switch auf der Seite des Studios erwähnt. Das ist neu und überrascht mich bei der Grafik.

Im Rahmen des PlayStation-Events haben wir natürlich die bestmögliche Grafik der PS5 gesehen und das wäre mit der Switch definitiv nicht möglich. Entweder die Switch-Version ist massiv abgespeckt worden oder es wird eine Cloud-Version.

Hogwarts Legacy sieht jedenfalls interessant aus, vor allem für Harry Potter-Fans ein Pflichtspiel. Und wann erscheint der Titel? Ein konkretes Datum gab es noch nicht, aber Hogwarts Legacy soll zum Weihnachtsgeschäft 2022 erscheinen.

Werde der Schüler oder die Schülerin deiner Träume, erlebe den Alltag in Hogwarts und begib dich auf eine Reise durch die Zaubererwelt. Entdecke magische Tierwesen, braue Tränke und meistere die Zauberei, während du ein Geheimnis um uralte Magie aufdeckst. Danach nehmen dich die kreativen Köpfe von Avalanche Software mit auf einen magischen Ausflug hinter die Kulissen und berichten, wie ihre Vision von Hogwarts als Open-World-Videospiel zum Leben erweckt wurde. Dein Vermächtnis in Hogwarts nimmt jetzt seinen Anfang. Erlebe das Ungeschriebene.

