Hohe Spritpreise: Fast jeder Zweite lässt das Auto häufiger stehen

Immer mehr Autofahrer reagieren auf die hohen Spritpreise, lassen ihr Fahrzeug öfter stehen oder überlegen, sich ein E-Auto anzuschaffen.

Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Kantar im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Demnach steigt fast jeder Zweite öfter auf Rad, Bus oder Bahn um. Im Dezember 2021 hatten bei einer ähnlichen Befragung 40 Prozent geplant, dies zu tun. 38 Prozent sagen, dass sie an anderer Stelle sparen. Im Dezember planten dies nur 23 Prozent.

Gar nicht auf die hohen Preise reagieren wollen nur zwölf Prozent. Im Dezember planten es noch doppelt so viele (24 Prozent). Um Autofahrer den Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu ermöglichen, fordert der vzbv mehr Geld für den ÖPNV sowie Angebote, die sich „an den Bedürfnissen der Fahrgäste“ orientieren.

Der Bundestag will das Gesetz zur Einführung eines 9-Euro-Tickets für den ÖPNV am heutigen Donnerstag beschließen, am Freitag entscheidet der Bundesrat.

