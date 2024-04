Hollow Knight: Silksong landet im Xbox Store und weckt Hoffnung

Der 1. April ist in der Tech-Szene ein (in meinen Augen) nerviger Tag, denn da kann man fast nichts ankündigen, da es im Rausch der Fakes untergeht. Ich habe gestern auch zahlreiche Beiträge zu Hollow Knight: Silksong in sozialen Medien gesehen.

Hollow Knight: Silksong im Xbox Store gelistet

Auf dieses Spiel warten die Fans von Hollow Knight sehnlichst und eigentlich hätte das Spiel auch schon Anfang 2023 kommen sollen. Gestern gab es aber nicht nur Aprilscherze, denn Microsoft schaltete tatsächlich die Seite im Xbox Store frei.

Ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein Aprilscherz von Microsoft selbst war, daher weckt dies Hoffnung. Microsoft arbeitet eng mit den Entwicklern zusammen und wird Hollow Knight: Silksong ab Tag 1 direkt im Xbox Game Pass anbieten.

Folgt jetzt also zeitnah die finale Ankündigung mit einem Datum für 2024 und ist das die erste Handlung, damit man das Spiel direkt danach vorbestellen kann? Es könnte sein, aber weder Microsoft noch die Entwickler haben sich dazu geäußert.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

-->