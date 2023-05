Hollow Knight: Silksong: Entwickler äußern sich zum Datum

Fans von Hollow Knight warten seit einigen Monaten auf Hollow Knight: Silksong, der Nachfolger des Spiels wurde vor ca. einem Jahr auf dem Xbox Showcase für den Xbox Game Pass angekündigt. Jetzt steht ein neues Xbox Showcase an und andere Events für Spiele, wie das Summer Games Fest oder PlayStation-Event.

Daher haben sich die Entwickler mal zu Wort gemeldet und verraten, dass das Spiel eigentlich im ersten Halbjahr 2023 kommen sollte, allerdings viel größer mit der Zeit wurde und daher noch etwas Zeit benötigt. Das erste Mal wurde Silksong übrigens vor vier Jahren angekündigt. Und wann kommt es? Das ist bisher noch unklar.

Meine Vermutung: Man peilt jetzt das zweite Halbjahr und Weihnachtsgeschäft an, aber weiß noch nicht, ob das klappt. In letzter Zeit kamen zu viele unfertige Spiele auf den Markt, das will man sicher vermeiden. Ich gehe also davon aus, dass wir auf keinem der kommenden Events ein Datum für Hollow Knight: Silksong bekommen.

