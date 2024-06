Homematic IP bekommt mehr Home-Favoriten

Homematic IP hat neulich frische Hardware angekündigt und aktuell einen Beta-Test für das große Update der Homematic IP App laufen. Diese wurde nun funktionell erweitert.

Mit der runderneuerten Homematic IP App für iOS und Android halten nützliche und lange gewünschte Funktionen Einzug. Die App wird einen Tablet-Modus erhalten und auch mit gängigen Smartwatches für Android und iOS funktionieren (in der Beta bisher nicht verfügbar). Ein überarbeitetes Design und ein optionaler Dark Mode sind ebenfalls an Bord.

Jetzt gab es ein Update, welches die Home-Favoriten deutlich erweitert, und zwar auf bis zu 15 Einträge. Die Home-Favoriten sind die Schnellzugriffe auf der Kachel eines Raums in der Kartenansicht der App.

Neue Homematic IP App: Offene Beta verfügbar

Die Beta der neuen Homematic IP App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar, der Zugang zum kostenlosen Download unterscheidet sich dabei naturgemäß je nach Betriebssystem:

Android: Die Homematic IP App Beta kann im Google Play Store heruntergeladen werden.

Die Homematic IP App Beta kann im Google Play Store heruntergeladen werden. iOS: Die Beta wird über TestFlight zur Verfügung gestellt. Nutzer müssen zunächst die TestFlight App auf ihrem iOS-Gerät einrichten. Anschließend können sie die Homematic IP App Beta über den Einladungslink installieren. Aufgrund der Limitierungen von TestFlight ist die Teilnehmerzahl auf 10.000 Nutzer begrenzt.

Android-Nutzer werden gebeten, ihr Feedback in Form einer Rezension der Homematic IP App Beta im Google Play Store zu geben. Nutzer von iOS-Geräten haben über die TestFlight App die Möglichkeit, ihre Fragen und Anmerkungen zur Beta mit der Homematic IP Entwicklungsabteilung zu teilen. Bei Problemen können Betatester zudem den Homematic IP Kundenservice kontaktieren.

Wichtig: bestehende Homematic IP App nicht löschen

Die bestehende Homematic IP App darf nicht deinstalliert werden! Nach Abschluss der Testphase wird die Beta nicht weiter gepflegt und aus den App Stores gelöscht. Benutzereinstellungen, die in der Beta vorgenommen wurden, gehen verloren.

Die Homematic IP App Beta wird einer Homematic IP Installation als neuer Benutzer hinzugefügt. Zutrittsberechtigungen und Benutzerrechte müssen in der bestehenden Homematic IP App neu erteilt werden.

Die Beta der neuen Homematic IP App befindet sich noch in der Entwicklung und kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Softwarefehler enthalten. Zudem heißt: „Die Teilnahme am Betatest erfolgt freiwillig. Die eQ-3 AG haftet für Mängel der Software daher lediglich im Falle von Vorsatz, grob fahrlässigem Handeln sowie dem arglistigen Verschweigen von Mängeln.“

Homematic IP am Desktop nutzen

Ich teste die neue App aktuell ausgiebig, vor allem, weil ich selbst auf Homematic IP setze. Die neuen Home-Favoriten sind nett, ich benötige sie aber nicht, da ich ausschließlich auf die Listenansicht setze. Das Beste an der Beta für mich ist bislang die Verfügbarkeit auf einem Mac mit M-Prozessor, so kann ich Homematic IP endlich auch nativ am Desktop nutzen.

