Homematic IP: Heizkörperthermostat Evo ausgepackt

Das Heizkörperthermostat Evo für Homematic IP von eQ-3 soll in Kürze an die Kunden ausgeliefert werden. Ich habe bereits ein Exemplar erhalten.

Ich werde in den nächsten Wochen das Homematic IP Heizkörperthermostat EVO testen. Ich setze sowieso auf das System und kann es daher unkompliziert einbinden. Die Temperaturen passen aktuell zu meinem Test, denn die Heizkörperthermostate bekommen aktuell wieder etwas zu tun. Heute kam das gute Stück an und so kann ich schon ein paar Eindrücke vermitteln.

Das „Evo“ (HmIP-eTRV-e) ist deutlich kompakter als meine bisherigen Thermostate. Für das Modell hat man den Red Dot Design Award „erhalten“. Technisch unterscheidet es sich auf den ersten Blick nicht sehr von den bisherigen Modellen, doch auch unter der Haube hat sich etwas getan. Der Verstellmotor soll zum Beispiel bis zu 10-mal schneller seine Arbeit verrichten als bisher. Etwas leiser ist er auch, wie ich bereits feststellen konnte.

Doch vor allem geht es beim Evo nun darum, durch eine ansprechendere Optik neue Käuferschichten zu gewinnen. Und in der Tat schaut das Evo ganz nett aus. Die LED-Schrift weicht allerdings doch erheblich von den Pressebildern ab, da sie einen deutlich sichtbaren Gelbstich hat und nicht weiß leuchtet (siehe Bild oben).

Optisch gefällt es mir persönlich sehr gut, im Gegensatz zum „Vorgänger“ kann man jetzt aber nicht mehr am Thermostat die eingestellte Temperatur sehen, ohne es vorher antippen zu müssen. Das finde ich doch etwas schade und vermutlich wird das für mich der größte Abstrich im Vergleich zu meinem bisherigen Homematic-IP-Thermostat.

Um eine bessere Griffigkeit des Drehknopfes zu erreichen, verjüngt sich der Kreisquerschnitt zu einer flachen Oberfläche. Ein Verstellrad gibt es also nicht mehr, stattdessen wird das gesamte Heizkörperthermostat gedreht. Das gefällt mir, da es sehr gut funktioniert. Ich verstelle die Temperatur aber doch meist per Sprachsteuerung über Alexa.

Das Homematic IP Heizkörperthermostat bietet ansonsten die gewohnte smarte Einzelraumregelung per dauerhaft kostenloser Smartphone-App.

Der Preis für das Heizkörperthermostat Evo liegt bei 79,95 Euro. Ausgeliefert werden soll es noch im Oktober. Ich teste es jetzt wie gesagt in den nächsten Wochen. Falls ihr Fragen dazu habt, platziert diese gerne in den Kommentaren.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

