Honor 50 (Pro) bestätigt: Snapdragon-Chips und Google-Apps

Qualcomm präsentierte diese Woche den Snapdragon 778 und Honor hat auch direkt bestätigt, dass man diesen nutzen wird. Das hat sich bereits angedeutet, aber ich habe da noch mit einem anderen Namen von Qualcomm gerechnet.

Wie dem auch sei, im Rahmen der Ankündigung hat Honor die „Honor 50 Serie“ offiziell bestätigt. Ein Modell wird den Snapdragon 778 nutzen, vermutlich das Honor 50. Es könnte dann noch ein Honor 50 Pro mit dem 888 kommen.

Through close collaboration with Qualcomm Technologies, the brand-new HONOR 50 series will be powered by the Snapdragon 778G Mobile Platform. HONOR 50 series will set new industry standards for product design and deliver a transformative experience for our users.