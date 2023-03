Das „ultimative“ Android-Smartphone von Honor kommt nicht zu uns

Honor präsentierte vor ein paar Tagen die neue Magic 5-Reihe und wir werden das Honor Magic 5 Pro bald in Deutschland sehen. Doch Honor hat kein Duo gezeigt, es ist genau genommen ein Trio. Neben dem Honor Magic 5 Lite und Honor Magic 5 Pro existiert auch in diesem Jahr ein Honor Magic 5 Ultimate – jedoch nur in China.

6,8 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, ein Akku mit 5.450 mAh, der mit 66 Watt (Kabel) bzw. 50 Watt (Qi) geladen werden kann und dazu gibt es eine Triple-Kamera mit jeweils 50 MP.

In diesem Jahr gibt es also keinen Unterschied bei der Kamera, was ich gut finde, es gibt nur mehr Arbeitsspeicher und einen echt großen Akku. Und natürlich eine andere Optik, wobei ich persönlich kein Fan von diesen Fake-Lederrückseiten bin.

Warum kommt das Honor Magic 5 Ultimate nicht zu uns? Ich weiß es nicht, aber die Hersteller aus China ignorieren mit ihren absoluten Top-Modellen in letzter Zeit oft den europäischen Markt. Lohnt sich vermutlich nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das Honor Magic 5 Ultimate offiziell zu uns nach Deutschland kommt.

Wer möchte, der kann die chinesische Seite von Honor besuchen.

Honor bringt Foldable-Flaggschiff nach Deutschland Honor hat im Rahmen des Mobile World Congress neue Android-Smartphones für den deutschen Markt präsentiert, darunter das Honor Magic 5 Pro. Doch es gibt ein weiteres Flaggschiff für Deutschland und […]28. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->