Horizon Forbidden West ab sofort für PS4 und PS5 erhältlich

Auf der Suche nach einem neuen Spiel für das Wochenende? Dann könnte der heutige Release von Horizon Forbidden West interessant für euch sein. Es handelt sich um ein exklusives Open World-Spiel für die PlayStation 4 und PlayStation 5.

Ich konnte mir Horizon Forbidden West in den letzten Wochen bereits anschauen und kann es empfehlen, mit fast 90 von 100 Punkten kommt es auch bei Metacritic gut weg. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Tipp für alle PS5-Besitzer: Legt euch die PS4-Version bei Amazon in den Korb, diese ist 10 Euro günstiger.

Sony hat nach der Kritik am Anfang die Strategie geändert und bietet doch noch ein kostenloses PS5-Upgrade an, das wird auch bei Amazon in der Überschrift erwähnt.

