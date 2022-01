Horizon Forbidden West: Story-Trailer für PlayStation-Blockbuster ist da

Es gibt einige Spiele (falls nicht noch welche davon verschoben werden), auf die ich mich in diesem Jahr freue. Ganz vorne (ich würde sogar sagen Top 3) ist Horizon Forbidden West für die PlayStation, was ihr bereits bei Amazon vorbestellen könnt.

Das Spiel erscheint am 18. Februar für die PS4 und PS5 und jetzt geht es langsam in die heiße Phase. Daher hat Guerilla diese Woche einen Story-Trailer auf YouTube veröffentlicht, der die Fans auf das vorbereiten soll, was euch hier bald erwartet.

Schaut den Trailer nicht, falls ihr Horizon Zero Dawn nicht gespielt habt, ich würde da mal einen leichten Spoiler-Hinweis einfügen. Die Geschichte des ersten Teils hat mich jedenfalls positiv überrascht und ich bin auf den zweiten Teil gespannt.

