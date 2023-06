Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged lässt auch die Herzen der Erwachsenen höher schlagen

Die Spielzeugauto-Marke Hot Wheels, die im Jahr 1968 vom Spielwarenhersteller Mattel eingeführt wurde, hat eine lange Geschichte hinter sich. Auch heute noch werden die Spielzeugautos gerne gesammelt und damit gespielt. Inzwischen ist die Marke auch in der digitalen Welt vertreten

Nach dem Erfolg von Hot Wheels Unleashed hat das italienische Entwicklerstudio Milestone in Zusammenarbeit mit Mattel nun einen zweiten Teil offiziell angekündigt.

In Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged dreht sich wieder alles darum, mit Boostantrieb zu rasen und zu driften. Mehr als 130 Fahrzeuge sind im Spiel vorhanden. Im Vergleich zum Vorgänger werden auch Motorräder und ATVs (All Terrain Vehicles) zur Verfügung stehen. Auf die Zusammenstellung des individuellen Fahrzeugs wird wieder großer Wert gelegt.

Couch-Modus alias Splitscreen-Modus ist im Spiel integriert

Zusammen mit einen storybasierten Karrieremodus und ein plattformübergreifender Multiplayer-Modus will der zweite Teil der Reihe erneut Fans begeistern. Auch der Strecken-Editor ist wieder mit von der Partie. Insgesamt wurden laut Milestone über 400.000 von Spielern entworfenen Strecken im ersten Teil erstellt. Ein Splitscreen-Modus, ein in der Welt der Videospiele leicht in Vergessenheit geratener Modus, ist ebenfalls Bestandteil des Spiels.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged erscheint am 19. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC Steam/Epic Games Store. Das Spiel kann ab sofort auf der jeweiligen Plattform vorbestellt werden.

