HTC Desire 20 Pro dürfte bald kommen

HTC hat ein neues Android-Smartphone für den Sommer geplant, welches sich Desire 20 Pro nennt und welches wir schon auf einer Skizze gesehen haben.

Das Unternehmen hat zahlreiche Entlassungen geplant und will trotzdem die Trendwende bei den Smartphones schaffen, dieses Modell ist ein Anfang. HTC wird das Desire 20 Pro vermutlich schon bald vorstellen, denn es wurde bereits bei mehreren Zulassungsstellen (Bluetooth SIG, Google Play Console) entdeckt.

Das HTC Desire 20 Pro ist aber wohl gar nicht so „Pro“, denn der Snapdragon 665 und 6 GB RAM deuten eher auf Mittelklasse hin. Gut möglich, dass man aber noch ein Smartphone für 2020 geplant hat, denn es soll ein 5G-Modell kommen. Der 665 kann nicht mit 5G kombiniert werden, daher ist es nicht das Desire 20 Pro.

Ich bin mal gespannt, was HTC da so für die zweite Jahreshälfte geplant hat. In den letzten Monaten war es ja sehr ruhig. Mit einem Flaggschiff rechne ich zwar weiterhin nicht, aber warten wir mal ab, wie die neue Roadmap aussehen soll.

