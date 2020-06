Huawei AppGallery startet im Web

Beim Google Play Store kennt man es, da kann man auch über einen Web-Browser ganz bequem nach Apps und anderen Dingen suchen. Apple bietet sowas zwar nicht an, aber als Android-Nutzer ist dieser Weg bekannt und Standard.

Huawei muss nun bekanntlich ohne die Google-Dienste auskommen und somit auch ohne den Google Play Store. Daher baut man den eigenen Store aus, der sich AppGallery nennt und die jüngste Errungenschaft ist eine Web-Version.

Huawei AppGallery in Web durchstöbern

Wer möchte, der kann sich die Web-Version der Huawei AppGallery hier in Ruhe über den Browser anschauen. Das ist vielleicht auch für alle interessant, die kein Huawei-Smartphone haben und über den Wechsel zu einem solchen nachdenken. So könnt ihr schauen, ob es eure Apps bereits in der AppGallery gibt.

Wie Huawei Blog berichtet, gibt es auch die Option sich eine App über die Web-Oberfläche ans Smartphone zu schicken. Man bekommt dann einen Hinweis auf dem Smartphone, dass die App über die AppGallery installiert werden kann.

Es benötigt dazu jedoch Version 10.4.2.200 der AppGallery, die sich noch in der Beta befindet. Wer möchte, der findet die Beta aber direkt bei APK Mirror.

