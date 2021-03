Ein komplexes Thema: Das erste Elektroauto von Huawei

Werden wir bald ein Elektroauto von Huawei sehen? Ein aktuelles Gerücht wirft das in den Raum. Und es ist auch etwas dran, doch die Sache ist etwas komplizierter.

Elektroauto von BAIC und Huawei

Wir werden 2021 ein Elektroauto sehen, an dem Huawei direkt beteiligt ist. Doch es ist kein Elektroauto „von“ Huawei, sondern von BAIC. Kennt ihr nicht? Dann notiert euch die Beijing Automotive Group, die wird sicher noch eine große Rolle spielen.

Man hat diese Woche offiziell bestätigt, dass wir auf der Shanghai Autoshow im April 2021 ein Elektroauto sehen werden, welches in Zusammenarbeit mit Huawei entstanden ist. Das Modell nennt sich „ARCFOX αS HBT“ und ist für den Markt in China gedacht. Achja, das HBT am Ende steht für „Huawei BluePark Together“.

BAIC BluePark New Energy Technology ist übrigens ein Hersteller von Elektroautos und Arcfox ist eine Luxusmarke von BAIC. Es ist also kein Auto von Huawei.

Huawei legt gerade erst los

Doch es ist ein erster Schritt und wir alle wissen, wie schnell sich sowas entwickeln kann. Heute ist es noch ein Elektroauto, welches in Zusammenarbeit mit BAIC für China entstanden ist und in ein paar Jahren kommt dann eine Version von Huawei selbst für westliche Märkte. Dort ist Huawei immerhin eine bekannte Marke.

Ich würde noch nicht zu viel in diesen Schritt interpretieren, das Interesse von Huawei aber definitiv nicht unterschätzen. Man ist gerade dabei das Geschäft für Smartphones zu verlieren (außerhalb von China), warum also nicht die komplette Energie in Elektroautos stecken, einen derzeit schnell wachsenden Markt?

Die Regierung in China freut sich sicher über diesen Schritt und wird da fleißig Geld investieren, immerhin will man eine dominante Macht auf dem Automarkt werden.

