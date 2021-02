Huawei will wohl Elektroautos bauen

Huawei hat sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, dass man gewisse Parts für das Auto entwickelt. So liefert man zum Beispiel das OS für die neue Mercedes-Benz S-Klasse in China und Ende 2020 kündigte man einen Elektromotor an.

Doch Huawei hat immer wieder betont, dass man kein eigenes Elektroauto bauen möchte. Man möchte ein Teil der Branche und des Wandels werden, jedoch ohne ein eigenes Portfolio an Autos. Laut Reuters soll sich das aber bald ändern.

-->

Huawei: Erstes Elektroauto könnte bald kommen

Huawei soll Interesse an einem eigenen Elektroauto haben, das hat man von vier internen Quellen gehört. Der Beitrag wurde zwar direkt von Huawei dementiert, doch Reuters hat gute Quellen rund um Huawei. Man hat auch den Verkauf von Honor vorhergesagt, der später so eintraf (und auch vorher dementiert wurde).

Es wäre jedenfalls ein logischer Schritt, denn der Wandel der Autobranche bringt neue Chancen mit und China fördert diese Branche massiv. Huawei soll derzeit auf der Suche nach Partnern in China sein, die Elektroautos bauen können. Das Projekt soll schon seit Jahren bestehen und könnte sogar noch 2021 umgesetzt werden.

Huawei stellt sich gerade neu auf und geht weg von Smartphones, da der Markt ohne die Google-Dienste außerhalb von China quasi unmöglich zu erobern ist. Die Konkurrenz ist zu gut und daher schaut Huawei, wie man mit anderen Produkten erfolgreich sein kann. Elektroautos könnten langfristig sehr lukrativ sein.

Elektroauto von Apple: Gespräche mit Kia laufen wohl noch Hyundai gab Anfang 2021 bekannt, dass man sich im Gespräch mit Apple befindet und es wird seit einigen Wochen berichtet, dass Apple ein Elektroauto bauen will. Vor ein paar Tagen gab Hyundai dann bekannt: Man spricht nicht mehr mit Apple.…26. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->