Huawei will HarmonyOS 3.0 noch im Oktober zeigen

Mit HarmonyOS 1.0 eroberte Huawei die ersten Geräte und mit HarmonyOS 2.0 folgte dann der Schritt zu Smartphones, Tablets und mehr. Das Huawei MatePad ist zum Beispiel eines der ersten Geräte mit HarmonyOS 2.0 bei uns in Deutschland.

Im Kern ist das noch Android, das spürt und sieht man fast überall. Ich habe gerade ein MatePad mit HarmonyOS hier, dazu dann aber bald mehr. Nun steht aber ein neues Update an, denn Huawei möchte im Oktober eine neue Version zeigen.

Die Huawei Developer Conference ist für den 24. Oktober angesetzt und dort wird es dann voraussichtlich auch HarmonyOS 3.0 zu sehen geben. Details zur neuen Version gibt es noch keine, aber wir werden natürlich hier darüber berichten.

Das Motto von HarmonyOS 3.0 lautet „One as all, all as one“. Ich interpretiere das mal so, dass die jeweiligen Versionen (ein Tablet nutzt derzeit einen anderen Code als eine Smartwatch) besser miteinander verschmelzen werden. HarmonyOS wird zwar als ein OS vermarktet, es besteht aber noch aus verschiedenen Plattformen.

