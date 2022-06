Huawei MatePad Paper: E-Reader mit HarmonyOS startet bei 499 Euro

Huawei präsentierte im Februar einen E-Reader, denn seit das mit Smartphones und Tablets nicht mehr so gut läuft, stellt man sich deutlich breiter auf. Heute hat Huawei bestätigt, dass das (der?) MatePad Paper nach Deutschland kommt.

Genau genommen muss man gar nicht lange warten, denn im Online Shop von Huawei kann der MatePad-Reader ab sofort für 499 Euro gekauft werden. Der M-Pencil der 2. Generation und das Paper Folio Cover sind im Umfang enthalten.

-->

Es ist aber nicht einfach nur ein 10 Zoll großer E-Reader in Schwarz, 4 GB RAM besitzt, auf 64 GB Speicher kommt, 360 g wiegt, zwei Lautsprecher verbaut hat und einen Monat im Shandby durchhält, die Besonderheit ist Huawei HarmonyOS.

Der E-Reader heißt nicht umsonst MatePad, denn es gibt ein vollwertiges OS und einige Funktionen, die man von Tablets kennt. Finde ich interessant, optimal wäre noch ein farbiges E-Ink-Display für Comics in dieser Größe, aber auch so ist das ein Produkt, was ich mir vielleicht mal in einem Test etwas näher anschauen werde.

Huawei FreeBuds Pro 2 offiziell vorgestelllt Huawei hat heute einige Produkte für das „Office“ gezeigt und dazu gehören auch die neuen FreeBuds 2 Pro. Die wurden wie erwartet mit Devialet co-entwickelt und können ab sofort im Online Shop von Huawei für 199 Euro bestellt werden. Es…29. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->