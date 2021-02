Huawei P30 Pro: Update auf EMUI 11 wird verteilt

Huawei hat diese Woche damit begonnen die finale Version von EMUI 11 an Nutzer in Deutschland zu verteilen. Aktuell wird das Update der finalen Version nur an die Beta-Tester verteilt, doch der allgemeine Rollout dürfte dann sehr bald folgen.

Wir haben schon damit gerechnet, dass das Flaggschiff bald dabei sein wird, denn letztes Jahr hat Huawei verraten, dass EMUI 11 bis März für alle verfügbar sein soll. Und man muss auch keine neue Android-Version anpassen, denn Android 10 ist die Basis für EMUI 11 und Android 11 werden wir vermutlich auch nicht mehr sehen.

-->

Die P30-Reihe von Huawei ist die letzte P-Reihe mit den Google-Diensten und war bei uns in Deutschland durchaus beliebt. Ich bin mir sicher, dass einige mit dem Kauf von einem neuen Modell gewartet und das P30 Pro etwas länger genutzt haben. Mit EMUI 11 bekommt ihr zwar kein Android 11, aber neue Funktionen.

Huawei P30 Pro: EMUI 11 Changelog

Liste der Änderungen

Diese Aktualisierung führt EMUI 11 ein und stellt eine breite Palette von Funktionen bereit, mit denen Sie in allen Situationen stets in Verbindung bleiben. Diese neue Systemversion basiert auf dem Designkonzept „All Scenario“-Designkonzept von HUAWEI und stellt ein umfassendes und integriertes, geräteübergreifendes Benutzererlebnis bereit. EMUI 11 basiert auf dem Konzept von „Technologie für Menschen“ und besticht durch ein künstlerisches Interface-Design, benutzerfreundliche Interaktionen sowie ein innovatives und komfortables, geräteübergreifendes Verbindungserlebnis für Nutzer – für ein optimiertes Arbeits- und Privatleben.

Technologie für Menschen

[Smart AoD]

Optimiert das Benutzererlebnis und präsentiert brandneue visuelle Elemente für das AoD, mit denen Sie Ihren persönlichen Stil durch das Hinzufügen von Text und Bildern, die bei ausgeschaltetem Bildschirm angezeigt werden, anpassen und in Szene setzen können.

Optimiert das Benutzererlebnis und präsentiert brandneue visuelle Elemente für das AoD, mit denen Sie Ihren persönlichen Stil durch das Hinzufügen von Text und Bildern, die bei ausgeschaltetem Bildschirm angezeigt werden, anpassen und in Szene setzen können. [Kunstvolle Designs]

Fügt das Design Sternennacht mit leuchtender Farbmalerei hinzu. (Sie können dieses Design in der Designs-App anwenden.)

Fügt das Design Sternennacht mit leuchtender Farbmalerei hinzu. (Sie können dieses Design in der Designs-App anwenden.) [Multi-Window]

Mit Multi-Window können Sie Apps zum Multitasking in einem unverankerten Fenster öffnen. Das unverankerte Fenster kann nach Wunsch positioniert oder in Form eines unverankerten Balls minimiert werden, um später einfach darauf zuzugreifen.

Mit Multi-Window können Sie Apps zum Multitasking in einem unverankerten Fenster öffnen. Das unverankerte Fenster kann nach Wunsch positioniert oder in Form eines unverankerten Balls minimiert werden, um später einfach darauf zuzugreifen. [Fließende Animationen]

Die brandneuen und intuitiven Animationseffekte in EMUI 11 sorgen für ein fließenderes, einheitlicheres und optisch ansprechendes Benutzererlebnis beim Tippen oder Streichen auf dem Bildschirm. Beim Wechsel zwischen Alben in der Galerie oder zwischen der Jahres- und Monatsanzeige im Kalender werden für fließende visuelle Effekte Plansequenz-Animationen angezeigt.

Die brandneuen und intuitiven Animationseffekte in EMUI 11 sorgen für ein fließenderes, einheitlicheres und optisch ansprechendes Benutzererlebnis beim Tippen oder Streichen auf dem Bildschirm. Beim Wechsel zwischen Alben in der Galerie oder zwischen der Jahres- und Monatsanzeige im Kalender werden für fließende visuelle Effekte Plansequenz-Animationen angezeigt. [Subtile Effekte]

Die subtilen Effekte beim Aktivieren oder Deaktivieren von Schaltern wurden im gesamten Betriebssystem verfeinert – für ein optisch ansprechenderes Erlebnis.

Nahtlose Verbindung

[Bildschirmübergreifende Kooperation]

Diese spezielle Funktion ermöglicht die Zusammenarbeit Ihrer Geräte, damit Sie diese optimal nutzen können. Sie können das Telefon auf dem Bildschirm des Laptops spiegeln und Ihre Produktivität mithilfe mehrerer, jederzeit verfügbarer App-Fenster steigern. (Für diese Funktion ist ein Huawei-Laptop mit der PC Manager-Version 11.0 oder höher erforderlich.)

Diese spezielle Funktion ermöglicht die Zusammenarbeit Ihrer Geräte, damit Sie diese optimal nutzen können. Sie können das Telefon auf dem Bildschirm des Laptops spiegeln und Ihre Produktivität mithilfe mehrerer, jederzeit verfügbarer App-Fenster steigern. (Für diese Funktion ist ein Huawei-Laptop mit der PC Manager-Version 11.0 oder höher erforderlich.) [Memo]

Ermöglicht das Scannen von Dokumenten. Sie können jetzt Text schnell in Bildern identifizieren und aus diesen extrahieren, den Text bearbeiten, ihn in mehrere Dateiformate exportieren und teilen.

Ermöglicht das Scannen von Dokumenten. Sie können jetzt Text schnell in Bildern identifizieren und aus diesen extrahieren, den Text bearbeiten, ihn in mehrere Dateiformate exportieren und teilen. [Galerie]

Auf der Registerkarte Entdecken in der Galerie können Sie mithilfe von vorinstallierten Vorlagen mit Spezialeffekten und Hintergrundmusik Video-Storys erstellen. Die Videobearbeitungsfunktionen wurden optimiert und stellen weitere Anweisungen zur Nutzung der Zeitachsen- und Bearbeitungsoptionen zur Verfügung.

Auf der Registerkarte Entdecken in der Galerie können Sie mithilfe von vorinstallierten Vorlagen mit Spezialeffekten und Hintergrundmusik Video-Storys erstellen. Die Videobearbeitungsfunktionen wurden optimiert und stellen weitere Anweisungen zur Nutzung der Zeitachsen- und Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. [Reibungsloser Abläufe]

Ein neuer Standard für Systemanimationen wurde eingeführt, der die App-Startgeschwindigkeit verbessert und für reibungslose Bedienabläufe sorgt.

Datenschutz und Sicherheit

[Störungsfreie Bildschirmprojektion]

Wenn Sie Ihr Telefon im Modus Nicht stören auf eine externe Anzeige projizieren, werden Nachrichten und eingehende Anrufe nur auf dem Telefonbildschirm angezeigt. So werden Ihre Daten geschützt und eine Unterbrechung der Bildschirmprojektion wird vermieden.

Wenn Sie Ihr Telefon im Modus Nicht stören auf eine externe Anzeige projizieren, werden Nachrichten und eingehende Anrufe nur auf dem Telefonbildschirm angezeigt. So werden Ihre Daten geschützt und eine Unterbrechung der Bildschirmprojektion wird vermieden. [Datenschutz in Memo]

Ermöglicht das Sperren von Notizen in Memo.

Ermöglicht das Sperren von Notizen in Memo. [Datenschutz beim Teilen von Fotos]

Ermöglicht Ihnen, den Aufnahmestandort, die Aufnahmezeit und Geräteinformationen von Fotos zu entfernen, bevor Sie diese teilen.

Harmony OS: Huawei will Android-Alternative im April verteilen Huawei präsentierte gestern das Mate X2 und gab im Rahmen des Events in China auch an, dass es 2021 eines der ersten Modelle sein wird, welches Harmony OS bekommt. Im Rahmen des Events hat man auch verraten, dass es ab…23. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->