Huawei P40 Pro wohl mit 52 Megapixel

Huawei wird dem P40 Pro in diesem Jahr natürlich wieder ein Upgrade bei der Kamera spendieren und es wird wohl mehr Megapixel geben. Während das P30 Pro bereits auf ordentliche 40 Megapixel kommt, so könnte es beim P40 Pro einen neuen Sensor (eigener IMX700-Sensor, 1/1,28” und 1.22 μm) mit 52 Megapixel geben.

Das behauptet eine bekannte Quelle auf Weibo, hören wir aber nicht das erste Mal. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass auch Huawei mehr Megapixel nutzt, aber man geht nicht so weit wie Samsung und Xiaomi, die sich in diesem Jahr sogar für über 100 Megapixel in ihren neuen Android-Flaggschiffen entschieden haben.

Doch wir alle wissen: Megapixel sind nicht alles, ein großer Sensor ist auch wichtig und entscheidend ist die Software. Da hat Huawei in der Vergangenheit gute Arbeit bei den P-Modellen geleistet und da mache ich mir hier auch keine Gedanken. Die neue P-Reihe wird am 26. März auf einem Event von Huawei in Paris vorstellt.

Test: Huawei ohne Google-Apps

