Das Huawei P50 mit HarmonyOS hat endlich ein Datum

Normalerweise sehen wir das P-Flaggschiff von Huawei schon deutlich früher, oft kommt es bereits im Frühjahr, um gegen das Flaggschiff von Samsung anzutreten. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn Huawei startet einen Neuanfang.

Huawei P50-Reihe mit HarmonyOS

Statt Android wird man erstmals HarmonyOS bei einem neuen Smartphone nutzen und daher verzögerte sich die P-Reihe. Jetzt gibt es allerdings ein Datum: Am 29. Juli wird Huawei die neue Flaggschiff-Reihe mit HarmonyOS vorstellen.

Kommt das Huawei P50 Pro, welches Huawei übrigens schon offiziell gezeigt hat, auch nach Deutschland? Das wissen wir derzeit nicht, denn Europa ist nicht mehr im Fokus von Huawei und dann gibt es da noch das „Chip-Problem“.

Huawei hat nicht nur, wie alle anderen, mit Chip-Knappheit zu kämpfen, sie haben quasi keine Kirin-Chips mehr und müssen nun auf Qualcomm zurückgreifen. Hier dürfen sie allerdings nur 4G-Chips nutzen, da 5G-Chips verboten wurden.

Es stellt sich also die Frage, ob Huawei, die ja immer massiv mit 5G werben, ein 4G-Flaggschiff in Europa anbieten werden. In einer Zeit, in der mittlerweile sogar die Einsteiger-Modelle bereits 5G haben. Wir werden es sicher bald erfahren.

