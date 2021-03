Huawei öffnet Flaggschiff-Store in Berlin

Huawei hat heute bekannt gegeben, dass man jetzt einen neuen Flaggschiff-Store in Berlin besitzt. Der Store wird trotz Pandemie eröffnet und bietet daher aktuell nur Click & Collect an. Der Huawei Store befindet sich am Kurfürstendamm 11.

Huawei hat mehrere Stores geplant

Ende 2020 hat Huawei bekannt gegeben, dass man mehr Flaggschiff-Stores in Europa plant und das, obwohl sich die Smartphones ohne Google-Dienste nicht mehr so gut verkaufen. Doch der Fokus liegt mittlerweile auch auf ganz andere Produkten. Im Huawei Store in Berlin wird man alle Neuheiten sehen können.

Der Huawei Flaggschiff-Store in Berlin hat von Montag bis Samstag, und zwar von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Store ist 450 Quadratmeter groß und ist in 5 Bereiche aufgeteilt: Smart Office, Fitness und Gesundheit, Entertainment, Smart Home und Reisen. Fokus liegt laut Huawei auf Service und einer „Same Day“-Reparatur.

Man könnte jetzt behaupten, dass der neue Huawei Store beim Design gewisse Ähnlichkeiten mit den Apple Stores hat, aber das können Kunden auch bald selbst beurteilen, denn der Apple Store Berlin befindet sich in der gleichen Straße.

