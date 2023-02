Huawei: Unser Traum ist, dass alle Autos irgendwann Huawei-Technologie nutzen

Huawei ist vor einer Weile in den Automobilmarkt eingestiegen, allerdings nicht mit einem eigenen Auto. Man liefert Software und Hardware an Partner. Und das soll auch so bleiben, denn diese Woche hat Huawei erneut betont, dass kein eigenes Auto geplant sei. Huawei sprach 2021 davon, dass man eher wie Bosch agieren will.

Yu Chengdong, Leiter von Huawei Smart Car, gab auf einem Event diese Woche an, dass man den Traum habe, dass irgendwann alle Autos mit Huawei-Technologie ausgestattet sind. An der Einstellung von Huawei ändert sich trotz Problemen also nichts. Sobald man in einen Markt einsteigt, hat man sehr große Ziele vor Augen.

Huawei investiert aktuell über eine Milliarde Euro (umgerechnet) pro Jahr in diesen Sektor, jedoch mit dem Fokus auf Mittelklasse bis Highend. Neue Technologien wie autonomes Fahren (ein Schwerpunkt von Huawei) ergeben in günstigen Autos noch keinen Sinn, so Yu Chengdong. Bisher ist Huawei Smart Car aber nur in China aktiv.

