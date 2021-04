Huawei Watch 3 mit Harmony OS soll im Mai kommen

Huawei arbeitet angeblich an einer neuen Huawei Watch 3, die im Mai auf den Markt kommen könnte. Es steht im Raum, dass wir bald das Huawei P50-Lineup sehen werden und es wäre denkbar, dass die neue Watch zeitgleich kommt.

Huawei Watch 3 mit Harmony OS

Die Huawei Watch 3 soll mit Harmony OS ausgestattet sein, aktuell nutzt Huawei für die Smartwatches noch Lite OS. Doch Harmony OS ist die Zukunft von Huawei und da ist es nur logisch, dass auch die Wearables diesen Schritt gehen.

-->

Mit der Huawei Watch 3 wird es wohl auch eine eSIM geben und Huawei hat die Benutzeroberfläche neu gestaltet – Apps sind weiterhin dabei. Der Fokus wird wohl auf einem Premium-Modell (zum Start) liegen. Außerdem sind viele „smarte“ Funktionen geplant, die allerdings auch die Akkulaufzeit negativ beeinflussen.

Mit der Huawei Watch 2 gibt es derzeit gut zwei Wochen bei der Akkulaufzeit, mit der Huawei Watch 3 soll diese aber kürzer werden. Es wird aber weiterhin eine „gute“ Akkulaufzeit sein, daher gehe ich einfach mal von ca. einer Woche aus.

Wearables sind in den Fokus von Huawei gerückt und die Entwicklung der Huawei Watch klingt logisch. Und wenn ich ehrlich bin, dann begrüße ich den Schritt zu mehr Funktionen und einer etwas kürzeren Akkulaufzeit. Die Huawei Watch 3 könnte also bald vorgestellt werden und ich rechne auch in Deutschland damit.

OnePlus Watch: Warum gibt es kein Wear OS? Schon lange vor der Ankündigung der OnePlus Watch war klar, dass es kein Wear OS geben wird. OnePlus bestätigte zwar, dass man mit Google spricht und das OS optimieren möchte, aber man bestätigte vor dem Launch auch, dass es kein…1. April 2021 JETZT LESEN →

-->