OnePlus Watch: Warum gibt es kein Wear OS?

Schon lange vor der Ankündigung der OnePlus Watch war klar, dass es kein Wear OS geben wird. OnePlus bestätigte zwar, dass man mit Google spricht und das OS optimieren möchte, aber man bestätigte vor dem Launch auch, dass es kein Wear OS gibt. OnePlus nutzt RTOS, ein eigenes OS nur für diese Smartwatch.

Doch warum hat man sich die Mühe gemacht und das Geld in die Entwicklung gesteckt? Immerhin arbeitet OnePlus doch so eng mit Google zusammen. Das liegt an der Akkulaufzeit, diese sei mit Wear OS zu schlecht. Die OnePlus Watch bietet bis zu zwei Wochen und mit Wear OS wäre das nicht im Ansatz möglich.

Another thing I’ve noticed in your comments is questions about why we chose to use the RTOS system instead of Wear OS. When making a decision like this, we always have to weigh the benefits with the challenges to come up with what we think will result in the best user experience. We found that both operating systems had a lot of great things to offer, but some drawbacks as well. So after weighing all of our options, we ended up choosing RTOS primarily because of the ability to better offer our users a longer battery life.