Huawei präsentiert eine neue Smartwatch

Huawei hat mal wieder eine neue Smartwatch parat und schickt ab heute die neue Huawei Watch GT 4 ins Rennen. Die normale 4er-Reihe kennen wir bereits, doch das letzte GT-Modell kam vor zwei Jahren auf den Markt, es wird also wieder Zeit.

Die Huawei Watch GT 4 kommt in zwei Größen, einmal mit 46 mm und einem 1,43 Zoll großen OLED-Display und dann noch mit 41 mm und einem 1,32 Zoll großen OLED-Display. Man sieht auch, an welches Geschlecht sich die Größen richten.

Es handelt sich in erster Linie um eine Fitness-Uhr, also gibt es auch einen Zyklus-Tracker, Schlaf-Monitoring, TruSeen für das Wohlbefinden, GNSS-Tracking und neben dem Pulsmesser diverse Sportmodi. Auf EKG muss man aber verzichten.

Huawei dürfte wie immer HarmonyOS nutzen, das OS wird aber nicht explizit in der Pressemitteilung erwähnt. Es ist jedenfalls kein Wear OS oder sowas in der Art, auf Apps muss man also verzichten und eine LTE-Version gibt es hier leider auch nicht.

Die Huawei Watch GT 4 ist mit Android und iOS kompatibel und startet ab heute für 249 Euro im Online Store von Huawei. Je nach Band steigt der Preis dann an und wer heute oder morgen bestellt, der bekommt die Huawei FreeBuds SE 2 dazu.

