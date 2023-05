Huawei Watch 4 (Pro) vorgestellt: Neue Smartwatch kommt im Juni

Huawei hat diese Woche nicht nur neue Smartphones vorgestellt, die für viele von euch nicht mehr so spannend ohne Google sind, es gab auch eine Preview für die neue Smartwatch. In diesem Jahr steht die ganz neue Huawei Watch 4 (Pro) an.

Huawei Watch 4 (Pro) kommt nach Deutschland

Die neue Smartwatch fokussiert sich auf bessere Health-Features, aber viel mehr wollte Huawei noch nicht sagen, denn es gibt noch ein eigenes Event am 18. Mai in China. Wir wissen aber schon, dass die Huawei Watch 4 (Pro) am 22. Juni bei uns in Deutschland startet und der Vorverkauf ist dann bereits für den 8. Juni geplant.

Die günstige Version startet bei 450 Euro, für 550 Euro bekommt man die Uhr mit Lederarmband und für 700 Euro gibt es die Top-Version aus Gliederarmband. Vor Ort gab es ein paar Details wie OLED-Display (LTPO), EKG, Schutz vor Wasser bis 50 Meter, Akkulaufzeit von ca. 3 Tagen (Pro mehr) und es gibt auch noch LTE.

Wie gesagt, die finalen Details werden wir euch dann erst in den kommenden Tagen liefern können, vermutlich kurz vor dem 8. Juni für Deutschland. Doch für viele ist die Optik auch entscheidend und da haben wir schon die ersten Bilder für euch.

Ich gehe davon aus, dass die Huawei Watch 4 (Pro) wieder mit Android und iOS kompatibel sein wird und mit HarmonyOS läuft. Gefällt mir, ich mag das Design von Huawei, aber ich persönlich bevorzuge Wear OS (Android) oder watchOS (iOS).

