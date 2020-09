Huawei Watch Fit kommt nach Deutschland

Huawei zeigte die Huawei Watch Fit schon vor ein paar Tagen, allerdings nicht in Deutschland. Das hat man nun nachgeholt, denn im Rahmen der HDC gab man bekannt, dass die Huawei Watch Fit auch offiziell bei uns erhältlich sein wird.

Wir sprechen bei der Huawei Watch Fit über ein 1,64 Zoll großes OLED-Display mit 456 x 280 Pixel, 4 GB internen Speicher und zum RAM gibt es keine Angaben, der Prozessor (siehe unten) ist mir nicht bekannt. Die Specs stehen aber nicht im Fokus, es ist eine Fitness-Uhr, die in vier Farben auf den Markt kommt.

Die Akkulaufzeit liegt laut Huawei bei 10 Tagen, es gibt GPS, man kann damit ins Wasser und natürlich lassen sich die übrigens Sportarten und der Schlaf tracken. Einen SpO2-Sensor hat Huawei diesem Modell ebenfalls spendiert. Huawei nutzt bei der Uhr ein eigenes OS, welches mit Android und iOS kompatibel ist.

Beim Preis sprechen wir in Deutschland über 129 Euro und Marktstart ist schon morgen, also am 11. September. Wer die Uhr bis zum 2. Oktober im Online Shop von Huawei vorbestellt, der bekommt eine smarte Waage von Huawei dazu.

Huawei Watch Fit Farben

